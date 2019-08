El término best seller le produce un sarpullido a muchos lectores. Comúnmente se identifica con novelas ligeras, de misterio o de temática amorosa, que encontramos en las estaciones de tren y los aeropuertos. Siguiendo ese prejuicio, se podría decir que muchos los ven como una lectura apresurada, un simple pasatiempo que no llega a la categoría de gran literatura. Sin embargo, hay muchas obras que no se dejan encasillar en esa definición. Hay una serie de títulos que cada temporada se cuelan entre los más vendidos sin que eso tenga mella alguna en su calidad. Por ejemplo, nuestras apuestas para este verano.

Uno de los grandes de nuestra literatura, Luis Landero, publicó recientemente Lluvia fina, una dura historia sobre las relaciones familiares, sobre lo que no se dice pero acaba por aflorar, que ha seducido ya a muchos lectores, colocándose durante meses entre los títulos más vendidos del año. Más recientemente ha sido Siri Hustvedt, premio Princesa de Asturias de las Letras 2019, la que ha conseguido que Recuerdos del futuro se incluya en los tops de artistas más exitosos del año. Otro fenómeno editorial indiscutible ha sido Malaherba, la novela de Manuel Jabois que nos habla del paso de la madurez a la adolescencia. Todas ellas novelas de gran calado que son a la vez éxitos de ventas.

Aupada por la serie de HBO que se basa en ella, Voces de Chernóbil, de la Premio Nobel Svetlana Alexiévich, está teniendo una segunda vida editorial, consiguiendo que muchos lectores descubran su crudísimo relato de una de las mayores catástrofes nucleares de la historia. Otra obra clásica recuperada es El final del affaire, una de las grandes obras de Graham Greene, que ha sido publicada en una nueva traducción y que está ganando nuevos adeptos.

El ensayo es un género en auge que ya rivaliza con la novela en número de copias vendidas. Entre todos los títulos recientes, destacamos dos muy distintos. Vida, la gran historia, de Juan Luis Arsuaga, un fascinante recorrido por nuestra evolución, y A mí no me iba a pasar, de Laura Freixas, reflexiones sobre el feminismo y la sociedad en la que vivimos vistas desde la perspectiva de la mujer.

Los géneros, por último, son siempre un valor seguro dentro de las listas de ventas. La novela negra ha tenido en Domingo Villar y su El último barco, y en Juan Gómez Jurado y Reina Roja, dos de los grandes best sellers recientes. Por su parte, con Yo, Julia, Juan Carlos Posteguillo está contribuyendo a que la novela histórica siga teniendo el favor de los lectores.