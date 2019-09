Septiembre es el mes en el que el calor se marcha poco a poco, en el que la noche llega más temprano y en el que tendemos a quedarnos más en casa. En ese momento en el que nos recostamos en el sofá, debajo de una manta, la tentación de comenzar una nueva serie de televisión es inevitable, pero no es la única opción que tenemos para dejarnos seducir por grandes historias. Los libros pueden ofrecernos tantas (o más) horas de disfrute que la última producción de HBO o Netflix, y tienen la capacidad de ahondar más en tramas y temas fascinantes. Para demostrar que se puede dejar por unas horas el mando del televisor aparcado, hemos buscado libros que son igual o más fascinante que diez de las series más celebradas de la historia.

Juego de tronos, la serie entre las series, tiene una referencia muy obvia en la saga de libros en la que se inspira, obra de George R. R. Martin, pero hay otras opciones que pueden sustituir a los personajes de los siete reinos. La saga Mundodisco de Terry Pratchett comparte con la megaproducción de HBO un mundo mágico en el que también pululan criaturas míticas, pero en ella encontraremos mucho más humor que en las luchas encarnizadas por lograr el trono de hierro.

Otro de los tótems televisivos de la historia es Los soprano, para el que proponemos un título tan estremecedor como Honrarás a tu padre, la obra de no ficción de Gay Talese que muestra las interioridades de la familia Bonanno, uno de los grandes clanes de la mafia de Nueva York, y en el que se inspiraron los creadores de la serie protagonizada por Tony Soprano. Otro título que encabeza las listas históricas de la TV más querida es Breaking bad, y la relación entre Walter White y Jesse Pinkman nos recuerda mucho a la de los protagonistas de Los hermanos Sisters, de Patrick deWitt.

Si lo que te gustan son las series que muestran el lado criminal, como Narcos, también hay una recomendación para ti. En El poder del perro, Don Winslow nos adentra en los cárteles de la droga mexicanos hasta el punto de engancharnos y horrorizarnos en cada página. Otra producción que ahonda en el crimen y el tráfico de sustancias prohibidas, The wire, tiene un acompañante perfecto en La vida fácil, el relato de Richard Prince (que además fue guionista de esa misma serie) de la vida en los bajos fondos de Nueva York. Para los seguidores de Sons of Anarchy, no hay mejor recomendación que Los Ángeles del Infierno: Una extraña y terrible saga, la crónica de Hunter S. Thompson sobre el tiempo que convivió con la banda de motoristas.

Pero también es posible que tus preferencias se inclinen más por las series que nos transportan a otra época, recreando periodos históricos distantes. Un ejemplo claro es Mad men, con su glamour de los primeros años 60. Para ese caso, pocos libros han reflejado mejor el mundo residencial de EE UU y las relaciones de aquella época como Vía revolucionaria, de Richard Yates.

Para los amantes de la intriga, sea del tipo que sea, las opciones se disparan. Si te dejabas llevar por las tramas políticas de House of cards, nada mejor que recurrir al rey de las intrigas, el único capaz de superar a Frank Underwood: El príncipe, de Maquiavelo. Si eres fan de las distopías desasosegantes como Black mirror, tienes que leer Neuromante de William Gibson. Y si te decantas por fantasías más juveniles, como Stranger things, el referente más claro es el It de Stephen King.