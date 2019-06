“Nunca me ha gustado hablar de mí mismo y hasta hace nada estaba convencido de que era imposible escribir en primera persona del singular…”, así comienza Grandes éxitos, la última obra de Antonio Orejudo. Un libro en el que el escritor revisita toda su obra, una especie de antología comentada en la que Orejudo construye un relato de vida y literatura. En Librotea hemos invitado al autor a que recomiende un puñado de libros que resultan más adictivos que una serie televisiva, una estantería de grandes éxitos literarios.Entre los libros escogidos para hacer competencia a la ficción televisiva está Sukkwan Island, de David Vann. Una novela protagonizada por un padre y un hijo que se instalan en una isla salvaje al sur de Alaska. El mundo según Garp, de John Irving, consiguió que Antonio Orejudo no se despegara del libro hasta terminarlo. Uno de esos libros que logra captar toda nuestra atención y evitar distracciones. Otro título que Orejudo enmarca en esta categoría es No, mamá, no, de Verity Bargate. La serie del inspector Wallander, de Henning Mankell, es adictiva, pero el título escogido para esta selección es La falsa pista. Otra novela criminal que engancha, y mucho, es Carter, de Ted Lewis.Tantos días felices, de Laurie Colwin, no habla de misterios, ni de asesinatos, pero la escritora estadounidense es capaz de hipnotizar al lector hablando de sentimientos y relaciones humanas. Tampoco hay crímenes en Lucky Jim, de Kingsley Amis, libro que relata las aventuras de un profesor de Historia Medieval para conservar su empleo. El protagonista de Stoner también es profesor, en este caso de Literatura, y, asegura Orejudo, consigue que te fundas con él en cuanto comienzas a leer la novela.Otras obras incluidas en esta estantería cuya lectura te alejará de toda tentación son Fin, de David Monteagudo, y Pánico al amanecer, de Kenneth Cook.