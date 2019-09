Y también su segundo volumen Más lecciones de cine. Ambos libros están compuestos por entrevistas bien enfocadas a los grandes directores (y alguna di... leer más rectora) de Cine. Leyéndolo no solo aprendo maneras muy dispares (pero todas interesantes) de enfocar el proceso creativo audiovisual, no solo me ayuda a sumergirme la filmografía de cada uno de estos creadores sino que además, me siento gratamente inspirada. No existen dos cabezas iguales, así que no hay dos maneras iguales de hacer Cine. Cada uno hace Cine como es, como vive. leer menos