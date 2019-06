Al principio de toda relación hay un flechazo, y no hablamos solo de cuestiones sentimentales, también de las literarias. Está ese libro que se cruzó en tu vida en un momento determinado, que te atrapó, te regaló horas de felicidad, te dio cobijo entre sus páginas o tal vez incluso te consoló. No lo has olvidado nunca porque te marcó, fue ese primer amor que te descubrió todo un mundo de posibilidades. Hoy en Librotea nos fijamos en algunos de esos títulos que abrieron, o que son capaces de abrir, esa cerradura. Un puñado de obras para enamorarse de la literatura. La isla del tesoro, de Stevenson, es uno de esos libros que te atrapa desde la primera página. Desde la comodidad del sofá de casa uno es capaz no solo de soñar con aventuras en parajes remotos, sino de vivirlas. Es un título iniciático para muchos, como lo es En el camino, de Jack Kerouac. Símbolo de la Generación Beat y artífice de que millones de personas en todo el mundo se engancharan a la literatura. Jane Austen es capaz de enamorar hasta al más reticente amante de los libros. Uno puede probar con cualquiera de sus novelas, de Sentido y sensibilidad a Emma. No saldrá indemne de ese viaje. Tampoco podrá resistirse a los encantos de Balzac, autor de obras como Papá Goriot, o al talento desplegado por Stendhal en Rojo y negro. Desgracia, del Nobel sudafricano Coetzee, es otro título con el que dejarse seducir. Como lo es la primera novela de otra galardonada por la Academia Sueca: Canta la hierba, de Doris Lessing. Títulos que comparten estantería con La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, o El túnel de Ernesto Sabato, dos exponentes de la mejor literatura hispanoamericana, porque uno de los secretos para mantener una relación larga y fructífera con la literatura es descubrir qué nos gusta más, si las historias que llegan de Hispanoamérica o la tradición francesa. Meridiano de sangre, de Cormac McCarthy o Lo raro es vivir, de Carmen Martín Gaite, también están incluidos en esta selección. Exponentes de la mejor literatura, libros de los que enamorarse.