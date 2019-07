Imagina una casa española de finales de los sesenta y comienzos de los setenta. Una de esas casas en las que no se compraban muchos libros y en la que la relectura era una acción constante. La niña que vivía entre aquellas cuatro paredes y que leía una y otra vez los libros que tenía a su alcance se llamaba Elvira. Elvira Lindo. La escritora, que se agarraba a las novelas como escape y refugio, contó esta y otras anécdotas en un encuentro organizado por Librotea el pasado 21 de marzo en la Casa del Lector de Madrid.Durante algo más de una hora de charla Lindo reflexionó sobre los libros y autores que la han convertido en escritora. Mientras se formaba como lectora, en la infancia y la adolescencia, visualizó por primera vez a una mujer dedicada a las letras. Con Mujercitas, de Louisa May Alcott, descubrió que los libros no salían de la nada, que había alguien que se dedicaba a ello, al oficio de escribir. A ello se dedicaba Edna O’Brien, que se enfrentó a la ultracatólica moral irlandesa con la publicación de Chica de campo. Lo que le gusta a ella de Elvira Lindo es que supo cambiar de registro, como ella. Lindo se ganó al público con las aventuras de Manolito Gafotas y con sus Tintos de verano -los artículos de opinión que publicaba en El País- pero exploró otros registros haciendo suya aquella frase de Chéjov: “el humor sigue estando en mí, pero déjame que me exprese como yo quiera”. El autor ruso es otro de los imprescindibles de Elvira Lindo.Cita la escritora a otras dos mujeres que la han marcado: Simone de Beauvoir y Grace Paley. De la francesa resalta no solo lo que decía, sino cómo lo decía, las bellas palabras que empleaba en sus textos. De Paley le gusta la forma que tuvo de ejercer el feminismo. La autora neoyorquina acuñó una frase que permanece vigente: “las mujeres han comprado libros escritos por hombres desde siempre, y se dieron cuenta de que no eran acerca de ellas. Pero continuaron haciéndolo con gran interés porque era como leer acerca de un país extranjero. Los hombres nunca han devuelto la cortesía”.