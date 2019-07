Me entusiasmó este voluminoso libro de un autor ya fallecido y decidí publicarlo, aunque su destino comercial me parecía dudoso (de hecho, me lo cedió... leer más Seix-Barral que ya lo había contratado, pero renunció a editarlo). Lo publicamos y la entusiasta reseña del crítico Rafael Conte en El País, “Una de las más grandes novelas del siglo”, contribuyó al lanzamiento de un libro sobre el que Christelle Peyrefitte escribió: “Una impresión comparable a la causada por El hombre sin atributos, En busca del tiempo perdido y Ulises”. leer menos