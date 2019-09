El mundo del crimen organizado es una fuente inagotable de historias. Las tramas de crímenes, extorsión y tráfico de sustancias prohibidas, a veces reales y otras inspirados en lo que podemos ver en las noticias, han inspirado un caudal de películas, series de televisión y, por supuesto, libros. En ese apartado dedicado a aquellos grupos que se han instalado más allá de la frontera de la ley, la mafia, en especial la italiana, tiene un lugar destacado. Ya sea por su brutalidad o por unos códigos que han traspasado generaciones y continentes, un gran número de lectores se ve fascinado por los relatos en los que se demuestra su inhumanidad. Hoy hacemos un repaso por algunos de ellos.

Dentro de la no ficción, hay pocos libros sobre la mafia que hayan alcanzado mayor relevancia social que Gomorra. Amenazado desde su publicación por la Camorra, en él Roberto Saviano expone las diferentes ramificaciones de una organización que, en algunas partes, se ha infiltrado tanto en el sistema que ya casi no se diferencia de él. En Crónicas de la mafia, Iñigo Domínguez hace un repaso histórico, desde Sicilia hasta Little Italy, de las distintas familias mafiosas, además de diseccionar su representación en el cine. Su continuación, Paletos salvajes, indaga en otras ramificaciones como la Cosa Nostra, la Camorra napolitana o la ‘Ndrangheta calabresa. Por último, Mafia Export analiza la expansión a nivel mundial de estas organizaciones.

Todos estos casos reales han sido el germen de novelas que, basadas de manera más o menos fiel, nos han expuesto la parte más brutal de este submundo. Leonardo Sciascia fue conocido por reflejar en sus obras los largos tentáculos de la mafia y el silencio que imperaba en muchas regiones de Italia sobre sus actividades. Obras como El día de la lechuza o A cada cual, lo suyo son clásicos de este particular género. De alguna manera se puede considerar a Andrea Camilleri com su sucesor. Vosotros no sabéis toma su título de las palabras que Bernardo Provenzano, el capo de la Cosa Nostra, le dijo a la policía al ser capturado. La forma del agua, con el inspector Montalbano al frente, es otra de esas obras en las que se refleja el mundo, intrincado y oscuro, de la mafia del sur de Italia.