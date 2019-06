Las sinsombrero

Tània Balló

Habla de las mujeres de la Generación del 27. Siempre escuchamos hablar de Lorca, Alberti, pero nunca de María Zambrano, Concha Méndez. O quizá sí, pero no lo suficiente. Sus historias son parte de nosotros también. Ellas también nos han dejado una herencia. En el colegio a mí no me hablaron de ellas y me da mucha rabia. Por eso ahora me interesan tanto.