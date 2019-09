Como buen contador de historias en pantalla, el director y guionista Paco Plaza (la saga [REC], Verónica) tiene un defecto, dice. Aunque bien podría ser una virtud. “Siempre que leo algo inevitablemente tiendo a pensar en cómo sería su adaptación a imágenes y a veces eso me impide disfrutar [del libro]”, explica. Por eso, mientras rueda o está trabajando en un proyecto, el poco tiempo del que dispone prefiere “leer ensayo o cualquier lectura no de ficción, como para dejar descansar esa parte de la mente”. Y, de hecho, en esos momentos suele abandonar un poco su afición a la lectura, ni siquiera ve cine, se cierra a influencias exteriores y solo escucha música, intentando incluso que “tenga cierta relación con los estados de ánimo de los personajes de la escena que esté rodando ese día”.

Hubo un tiempo en que este cineasta valenciano leyó compulsivamente, ahora es “más un aficionado” que prefiere el papel y los libros gastados y vividos (aunque tiene un Kindle). Si en el cine, el género de terror es su gran campo, en la lectura también tiende a él. “Prefiero leer literatura de terror, pero también leo otros géneros, mayoritariamente ficción. Me encantan los libros de relatos porque son ideales para leer en el metro”, cuenta.

Está siempre abierto a las recomendaciones de amigos y libreros y, precisamente, así empezó su afición. “Mi hermano Carlos, cuatro años mayor que yo, es un lector voraz, y ya desde niño me encantaba leer los libros que él me iba recomendando”, dice. “Recuerdo especialmente cuando me pasó La metamorfosis, un libro que, literalmente, me cambió la vida”.

Ahora todo tiene sentido. Hasta el relato de Kafka se puede rastrear el interés de Paco Plaza por el género, por el thriller psicológico y el terror que ha sabido traspasar con éxito a imágenes quizá gracias a la ayuda de otras lecturas de directores de cine, como Notas sobre el cinematógrafo, de Bresson; o Esculpir en el tiempo, de Tarkovski, que, admite, le han enseñado mucho.

Después del éxito internacional de [REC] y de Verónica, regresa ahora dirigiendo Quien a hierro mata (estreno 30 de agosto), con Luis Tosar como el enfermero de un narco gallego, una vuelta más dramática a su cine, sin abandonar su género favorito, del que recomienda a LIBROTEA sus libros favoritos.