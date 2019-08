Es muy difícil elegir cuáles son las mejores novelas publicadas en este siglo XXI. Y es, ante todo, un criterio altamente subjetivo. Pero hay títulos y escritores que se han ganado ya un lugar en el podio. Por cómo han afectado estas novelas a los lectores, por el punto de inflexión logrado, por las temáticas, por el lenguaje utilizado. La enumeración puede ser esta o cualquier otra. Y si el lector lo desea, también puede indicarnos cuáles a su juicio faltarían.

Es inevitable que en el listado aparezcan autores como Jonathan Franzen, Ian McEwan, Martin Amis, Don DeLillo, Philip Roth, Richard Price, John Banville, Joyce Carol Oates, Alice Munro*, Margaret Atwood, Paul Auster y JM Coetzee. La literatura anglosajona ha ofrecido novelas tan reseñables como Las correcciones, Expiación o Verano, sólo por citar tres títulos que no desmerecen en ninguna biblioteca.También la literatura europea –dejando aparte al Reino Unido– ha tenido hypes como los de Elfriede Jelinek, Michael Houllebecq, Emmanuel Carrere, Elena Ferrante o Delphine de Vigan. Nombres que, si bien el tiempo se encargará de que continúen o no en el canon, a día de hoy han copado suplementos literarios y premios.

Desde América Latina imposible no citar a Roberto Bolaño con el monumental 2666, Junot Díaz y La maravillosa vida breve de Oscar Wao, los diarios de Ricardo Piglia** y La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. Para seguir con la lengua española, hemos destacado novelas como Los enamoramientos, de Javier Marías, El corazón helado, de Almudena Grandes, Anatomía de un instante, de Javier Cercas, y Crematorio, de Rafael Chirbes. Entusiasmaron a la crítica, pero también obtuvieron un buen juicio por parte de los lectores. Como sucedió con Patria, cuya inclusión en este listado no chirriaría, pese a ser de muy reciente publicación.Y, finalmente, ciertas rarezas que han obligado a volcar la mirada sobre distintas actualidades internacionales como el cómic de Marjane Satrapi, Persépolis (por falta de espacio numérico no están las novelas gráficas periodísticas de Guy Delisle y Joe Sacco, pero también deberían).

Con solo 17 añitos de siglo, no es mala cosecha. *A pesar de tratarse de un libro de cuentos no hemos querido dejar de incluir aquí ‘Demasiada felicidad’ de Alice Munro, una de las autoras capitales del siglo XX y de lo que llevamos del XXI. Otro libro de relatos que aparece en este listado es el de Jhumpa Lahiri, escogido también por la importancia de su autora.** Los ‘Diarios de Emilio Renzi’, a apesar de inscribirse en el género diarísitico, podrían encuadrarse en una ficción novelada de la vida del propio autor.