Almudena Grandes, charlará con Montserrat Domínguez sobre su último libro, La herida perpetua, en los Encuentros El País I Librotea en Ámbito Cultural. La cita es el próximo lunes 28 de octubre a las 19:30 horas en la Sala Ámbito Cultural – (7ª Planta El Corte Inglés Callao – Plaza Callao 2). Regístrate aquí para asistir.

Desde que en 2008 comenzase a escribir la columna de los lunes en El País, Almudena Grandes ha sido una de las grandes cronistas de nuestro tiempo. «Desde entonces, ha cambiado mi mirada sobre la realidad», asegura. «Era la columna de Vázquez Montalbán, una responsabilidad. Ahora tengo un vínculo con la actualidad que antes no tenía, ahora aunque esté escribiendo una novela no me puedo ir del todo de al actualidad. Me tengo que leer media docena de periódicos todos los días para profundizar en temas».

De las columnas recogidas en La herida abierta hablamos en profundidad en esta entrevista, pero también quisimos aprovechar la ocasión para pedirle a Grandes sus recomendaciones de libros para entender, o al menos intentarlo, los grandes problemas del mundo actual. Desde la corrupción, la precariedad laboral, el auge de la extrema derecha o el antifeminismo o la lucha de poderes, todos estos males modernos se han reflejado en la literatura.

