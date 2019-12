Lolita es un libro insoportable, soez y deliberadamente ofensivo, pero también es algo más que una novela pornográfica: es una historia de amor extra... leer más ordinariamente cómica al tiempo que lo suficientemente arriesgada como para permitirse una descripción del sexo oral (de Humbert Humbert a su esposa) como la que sigue: “Así atisbé como un mirón, por encima de los setos de los años, lo que había en aquellos descoloridos ventanucos. Y cuando, por medio de las caricias cuyo ardor me daba lástima y cuya lascivia me parecía pueril, ella, la de impresionantes pezones y muslos macizos, me preparaba para el cumplimiento de mis deberes nocturnos, lo que yo procuraba recoger con desesperación era el aroma de una nínfula mientras, entre gemidos, mi hocico seguía una pista por el sotobosque de oscuras selvas que se marchitaban.” Ningún succionador de clítoris puede superar esto. leer menos