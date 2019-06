A algunos les cuesta reconocer que han leído ciertos libros, sobre todo cuando hablamos de best sellers, parece que no está socialmente aceptado en algunos ámbitos reconocer que uno ha disfrutado con obras que no forman parte del olimpo de la historia de la literatura. Hoy en Librotea rompemos ese tabú y reivindicamos un puñado de libros que puedes confesar sin vergüenza que has leído. Una estantería de guilty pleasures que, además, han sido éxitos de ventas.La trilogía Cincuenta sombras de Grey es un fenómeno social que trasciende a la obra de E.L. James, no hay necesidad de forrar las novelas para poder leerlas en público. Tampoco hay que ocultar si disfrutaste con Pídeme lo que quieras, de Megan Maxwell, o que incluso lloraste un poco cuando leíste A tres metros sobre el cielo, de Federico Moccia.El código Da Vinci, de Dan Brown, tiene una legión de fans, pero también hay quien tiene vergüenza a reconocer que lo ha leído. Fenómeno similar al que experimentan muchos con El Alquimista, el long seller de Paulo Coelho. La saga Crepúsculo también se cuela en esta estantería, la historia de vampiros de Stephenie Meyer ha seducido a millones de lectores, vence la timidez y reconoce que tú eres uno de ellos. Otra saga exitosa es After, de Anna Todd, y también cuesta confesar públicamente que lo pasaste bien leyendo esos libros. Comparten sitio en esta estantería con la serie Los misterios de los vampiros del sur y con otros títulos como Flores en el Ático, de V. C. Andrews, o Love Story, de Erich Segal.Curtis Sittenfeld escribió una versión moderna de Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, y muchos disfrutaron y disfrutan con la lectura de Sin compromiso.¿Quién puede resistirse a reencontrarse con Lizzy Bennet y el señor Darcy?