Marilyn Monroe para mí siempre ha sido más que un icono. Desde muy pequeñita me disfrazaba de ella sin saber muy bien quién era esa mujer. Me fascinab... leer más an sus películas, cómo cantaba, cómo bailaba… Y con la edad fui descubriendo a la persona que había detrás de esa imagen. Este libro con textos inéditos escritos por ella misma te descubre las inquietudes, anhelos y la mente de una mujer que iba mucho más allá del mito erótico y de la rubia tonta. Porque sí, era rubia, pero de tonta no tenía nada. leer menos