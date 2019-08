¿Quién no ha tenido que parar de leer Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza, porque la risa no le dejaba continuar? Es uno de esos libros que provoca lágrimas y no de pena precisamente, sino como efecto de la risa incontenible. En Librotea hemos confeccionado una estantería con algunos libros que nos ponen en peligro de muerte por ataque de risa. David Foster Wallace se embarcó en un lujoso crucero por el Caribe, un viaje a priori idílico que se tornó en una pesadilla y que el autor norteamericano narró con maestría en Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer.

Una de las obras de ficción más divertidas jamás publicadas. Si hablamos de novelas un clásico del género es Wilt, de Tom Sharpe. Un libro en el que el escritor relata las alocadas peripecias de Henry Wilt y sus sueños homicidas. Otras opciones para echarse unas risas son El regreso de Reginald Perrin, de David Nobbs, y ¡Noticia bomba!, de Evelyn Waugh. Tampoco puede faltar en esta selección La Conjura de los necios, la obra que John Kennedy Toole no vio publicada, una comedia épica y divertida protagonizada por uno de los personajes más carismáticos de la literatura estadounidense, Ignatius Reilly.

El peculiar humor de Woody Allen está presente en toda su filmografía, pero también en Cuentos sin plumas, una recopilación de algunos de sus mejores relatos. Es imposible hablar de libros, humor y risas sin mencionar a Groucho Marx, por eso en esta estantería no falta Memorias de un amante sarnoso. Y un libro convertido en fenómeno gracias al cine es El diario de Bridget Jones, de Helen Fielding. Las aventuras y desventuras de una treintañera que lucha contra unos kilitos de más ha conquistado el corazón de medio mundo.Y una apuesta sobre seguro para reír hasta llorar: Diez minutos antes de la medianoche, de Enrique Jardiel Poncela.