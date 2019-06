Hay personas que perdieron el hábito de la lectura y otras que, simplemente, nunca lo tuvieron, pero nunca es tarde para descubrir el placer que puede proporcionarnos un libro. Hoy en Librotea proponemos una estantería pensada para gente que no lee, una selección de libros que enganchan a cualquiera.El principito, de Antoine de Saint-Exupéry, es una apuesta segura. Un libro para jóvenes y mayores capaz de conquistar a todo tipo de gente. Enmarcada en esa misma categoría está La vuelta al mundo en ochenta días, uno siempre está a tiempo de descubrir el universo de Julio Verne. Manolito Gafotas es el vecino más ilustre de Carabanchel Alto, raro es el que se sumerge en la serie de novelas escritas por Elvira Lindo y no se enamora del placer de la lectura. Otra serie iniciática es El club de los cinco, de Enid Blyton.Los pilares de la tierra, del británico Ken Follet, promete horas de diversión y aventura más fuertes que cualquier serie de televisión. Adictiva resulta la lectura de la Trilogía del Baztán, de Dolores Redondo. El punto de partida es la aparición del cadáver de una adolescente a orillas del río Baztán, lo que obligará a la inspectora de homicidios Amaia Salazar a regresar al valle en el que nació. Uno de los primeros mandamientos de cualquier lector es descubrir qué tipo de lectura le gusta más, si prueba con la novela y no siente nada siempre puede intentarlo con la no ficción. Los libros de memorias son una variante interesante. En Instrumental el pianista James Rhodes cuenta el infierno de abusos que vivió en su infancia y cómo la música le ayudó a sobreponerse. Otro libro biográfico impactante es Una educación, de Tara Westover, el relato de una chica que creció en el seno de una familia mormona radical. Otros dos títulos recomendados para lectores primerizos son un clásico, El guardián entre el centeno, de Salinger, y una de las sensaciones del año, Conversaciones entre amigos, de Sally Rooney.