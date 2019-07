Puede que no sean los mejores, ni los que más te gustan, pero sí libros que han marcado un antes y un después en la literatura. Por su influencia, por su penetración social, por haber supuesto una ruptura, por haber introducido nuevas formas de narrar. Aquí va una estantería con los veinticinco libros más influyentes de la historia de la literatura. La selección está ordenada por orden cronológico.La Biblia se ha impreso entre 2500 y 6000 millones de veces en sus distintas versiones e idiomas. Lo incluimos en esta lista porque a pesar de ser el texto sagrado del cristianismo son muchos los que se han acercado a él con un interés meramente literario. Es probable que el libro de ficción más vendido de la historia sea Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. La obra cumbre de la literatura española continúa siendo una lectura esencial cuatro siglos después de su publicación.La historia de la literatura no se puede entender sin La Ilíada, la gran epopeya griega de Homero. Uno de esos libros que ha traspasado todas las fronteras, múltiples son sus interpretaciones y adaptaciones, también cinematográficas. En esta categoría de obras indispensables se enmarcan también La divina Comedia, de Dante, o El Decamerón, de Bocaccio. Capítulo aparte merece William Shakespeare, su Hamlet sigue siendo la tragedia más popular del mundo.Las mujeres no lo han tenido fácil a lo largo de la historia para poder dedicar su vida a las letras. Apartadas del olimpo literario muchas vieron sus aspiraciones reducidas al campo de la afición. Las que consiguieron romper esas barreras nos han regalado obras fundamentales: Mujercitas, de Louisa Mary Alcott; Sentido y Sensibilidad, de Jane Austen o La señora Dalloway, de Virginia Woolf. Julio Verne ha introducido a decenas de generaciones en la ciencia ficción con libros como Viaje al centro de la Tierra. Tolstoi o Dostoievski renovaron el género de la novela. En busca del tiempo perdido es para muchos la gran obra de de las letras francesas del siglo XX. Gabriel García Márquez hizo del realismo mágico una tradición. Y en 2018 son muchos los que consideran al Ulises, de James Joyce, un género en sí mismo.