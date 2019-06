Los grandes escritores también han tenido patinazos a lo largo de su carrera, obras que no están a la altura del resto de su producción literaria. No obstante, el nivel de estos autores implica que muchos de los títulos incluidos en esta selección están por encima del mejor libro de otro escritor. Aquí va una estantería con los peores libros de algunos de los mejores autores.

A Borges no le gustaba su Historia universal de la infamia, veinte años después de su publicación incluso se atrevió a calificarla como un “irresponsable juego de un tímido que no se animó a escribir cuentos y que se distrajo en falsear y tergiversar (sin justificación estética alguna) ajenas historias”. Gabriel García Márquez obtuvo el Nobel de Literatura, pero entre sus grandes obras no se encuentra Los funerales de la Mama Grande.

Otro Nobel, Mario Vargas Llosa, publicó tras alzarse con el galardón más importante de las letras mundiales el ensayo La civilización del espectáculo. Una obra que no logró el favor de la crítica. El motel del voyeur iba a ser el último libro de Gay Talese. El broche de oro a la carrera de uno de los grandes nombres del Nuevo Periodismo. Una investigación periodística que había guardado en el cajón durante décadas, la del mirón Gerald Foos. Una investigación del Washington Post puso en entredicho la veracidad de la fuente de Talese, que llegó a renegar públicamente del libro. Aunque el periodista finalmente promocionó y concedió entrevistas a propósito de El motel del voyeur, la obra ya estaba sentenciada.

Tom Wolfe, compañero de generación de Gay Talese, triunfó con la novela La hoguera de las vanidades, un listón que no alcanzó Soy Charlotte Simmons. Ian McEwan es uno de los grandes nombres de la literatura británica contemporánea, pero en su prolífica obra se han colado títulos como Solar, que no convenció a su legión de fieles. Algo similar le pasó a JK Rowling con su primera novela para adultos, Una vacante imprevista. Un libro que no se acercó al éxito que Rowling había logrado con la saga de Harry Potter.

Otras chinas en el zapato de grandes autores son Al otro lado del río y entre los árboles, de Hemingway; La novia ladrona, de Margaret Atwood, o La escoba del sistema, de Foster Wallace.